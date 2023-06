Cancello all’ex chiesa di San Francesco a Como. Contro l’intenzione del sindaco Alessandro Rapinese di chiudere i portici per evitare l’ingresso dei senzatetto, interviene anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.



“A nostro avviso si tratterebbe di un tentativo di “nascondere la polvere sotto al tappeto”: – si legge in una nota – chi utilizza, in maniera impropria, chiaramente, il porticato, dove andrà? Verosimilmente sotto ad un altro portico, magari il Broletto? O magari in qualche area privata dove risulterebbe anche più difficoltoso uno sgombero? Senza contare poi l’eventuale importante spesa per il privato che, per mettere in sicurezza la proprietà, dovesse decidere di installare a sua volta una cancellata. Sicuramente è utile intervenire su quell’area, – proseguono i consiglieri di FdI – infatti spesso riceviamo solleciti in questo senso da parte di nostri concittadini, esasperati da una situazione che si protrae da troppo tempo, però va necessariamente trovata prima una soluzione per chi utilizza, ribadiamo, in maniera impropria, la zona. Riteniamo che la sola chiusura comporterebbe un semplice spostamento del problema da una parte all’altra della città. Prima di chiudere si dovrebbe pensare ad aprire, o meglio, a trovare un’alternativa, che sia la realizzazione di una vera area per la pratica dello skateboard o una soluzione per la gestione dei senza fissa dimora”.