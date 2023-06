Da oggi e fino al 1° luglio il Lake Como Walking Festival, curato dall’associazione Sentiero dei Sogni e parte delle celebrazioni per il Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio coordinate da Fondazione Alessandro Volta, approda in Brianza, tra le province di Como e Lecco, con tre passeggiate creative in altrettanti luoghi legati a citazioni contenute nella “Naturalis Historia”.

Oggi è in programma la passeggiata a Ponte Lambro, “Sulle rive del Lambro con Plinio e Leonardo”, con il sostegno e la collaborazione del Comune.

La partenza è fissata alle 14.30 da Villa Guaita, in via Generale Guaita 9 a Ponte Lambro. Il percorso, di circa 3 chilometri in piano su strade asfaltate e sterrato, toccherà diversi punti di interesse legati alla storia di Ponte Lambro e ai personaggi che l’hanno caratterizzata: dalle prime testimonianze sul Lambro contenute nella “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio alla mappa di Leonardo da Vinci che lo studiò per creare un canale navigabile dal lago di Como a Milano; da un idillio romantico trasformato in poesia da Salvatore Quasimodo all’opera di Leopoldo Metlicovitz (la sua casa verrà aperta per l’occasione), grande pittore e illustratore che a Ponte Lambro visse e morì; dal cotonificio, che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e urbanistico del paese per oltre un secolo, al primo nucleo della resistenza erbese, che nacque attorno al parroco don Giovanni Strada ed ebbe come figura più illustre Giancarlo Puecher.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al link http://lambroplinio.eventbrite.it.

Prossimo appuntamento sabato 24 giugno al Parco Monte Barro, “Alla ricerca di Barra, la città del sole”, con il sostegno e la collaborazione del Parco regionale del Monte Barro.