Stop alla sosta dei bus turistici in zona stadio. Nelle prossime ore sarà pubblicato all’Albo pretorio il provvedimento per eliminare gli spazi riservati alla sosta dei bus nell’area dello stadio Sinigaglia.

Il motivo è chiaro: spesso i divieti vengono ignorati e gli spazi invece di essere utilizzati per la sosta breve – quindi soltanto per il tempo necessario a caricare e scaricare i passeggerei dai pullman – vengono utilizzati come parcheggio creando disagi alla circolazione viabilistica.

Il provvedimento di Palazzo Cernezzi prevede inoltre che gli spazi fino a ora riservati alla sosta dei pullman diventino parcheggi per le auto.

I bus quindi dovranno sostare nei nuovi spazi presenti in viale Innocenzo XI per poi dirigersi in via Regina Teodolinda dove è possibile parcheggiare il mezzo. Al momento però parte dei parcheggi a disposizione dei pullman è fuori uso a causa di un cantiere. Per questo i pullman potranno usare la piana di Muggiò nell’attesa che vengano realizzati ulteriori spazi in via Teodolinda. In città infatti le aree dedicate alla sosta dei bus continuano a scarseggiare.

Secondo le intenzioni dell’amministrazione cittadina altre aree per la sosta dei bus potranno essere ricavate nell’area ex Ticosa dove la giunta vorrebbe creare un maxi parcheggio da oltre mille posti auto e quindi riservarne alcuni anche per i pullman turistici. Infine è attesa anche per l‘annunciato progetto dei privati di realizzare un’area pullman vicino alla stazione di Como San Giovanni.