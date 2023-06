Cento evasori totali e un giro d’affari fraudolento per oltre 320 milioni di euro accertati solo nei primi cinque mesi dell’anno. Sequestri patrimoniali per tasse evase per oltre 70 milioni di euro. Quasi 30 milioni di euro di capitali e 76 chilogrammi di oro trasportati illecitamente intercettati al confine. Aggressione ai patrimoni della criminalità organizzata.

La guardia di finanza di Como ha celebrato oggi il 249esimo anniversario di fondazione del corpo. Un’occasione per il comandante provinciale, colonnello Giuseppe Coppola, per tracciare un bilancio delle ultime attività e ribadire gli obiettivi per il futuro.

“Evasione fiscale, frodi carosello, indebite compensazioni, violazioni doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio, su cui si sta concentrando l’attenzione della Guardia di Finanza al fine di contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali, particolarmente dannosi soprattutto nei periodi di crisi”, ha spiegato Coppola.

Qualche dato. “In tema di fiscalità nazionale, l’esecuzione di 419 interventi ispettivi e di 108 indagini delegate dalla magistratura hanno permesso di constatare una base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva pari, rispettivamente, a oltre 672 e 89 milioni di euro. Sono stati poi denunciati 307 soggetti per reati fiscali, principalmente riferibili all’utilizzo di fatture false, all’occultamento delle scritture contabili e all’omessa dichiarazione. Il totale dei sequestri patrimoniali per reati in materia di imposte dirette e Iva è di oltre 70 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro al vaglio delle competenti autorità giudiziarie ammontano a oltre 330 milioni di euro”.

L’attività della guardia di finanza si concentra anche sul contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica.

Nell’ambito del contrasto alla contraffazione e alla tutela del made in Italy, sono stati sequestrati 130mila prodotti, in particolare capi d’abbigliamento e ricambi d’auto.