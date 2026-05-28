19enne accoltellato a Cantù, arrestato 16enne

Un 16enne arrestato e due coetanei denunciati dai carabinieri per un tentativo di rapina a un 19enne a Cantù, nel parco Don Gnocchi. L’episodio risale alla sera del 24 ottobre scorso e il giovane aggredito, che era con due amici, era stato accoltellato. Le indagini dei militari dell’Arma hanno portato all’individuazione dei presunti responsabili, una banda di ragazzini, tutti minorenni.

L’aggressione ai tre giovani era avvenuta poco prima delle 22, mentre il gruppo di amici stava per entrare in un locale della Città del mobile e aveva di nuovo acceso i riflettori sulla sicurezza e sul problema delle baby gang a Cantù. Il 19enne, con i due amici aveva provato ad opporsi al tentativo di rapina ed era stato accoltellato.



I carabinieri di Cantù, con una lunga attività di indagine, ascoltando anche possibili testimoni, sono riusciti a risalire ai tre presunti responsabili, accusati di tentata rapina e lesioni personali. Il 16enne che avrebbe accoltellato il 19enne nel frattempo è stato arrestato per un altro reato ed è già nel carcere minorile Beccaria di Milano. Per la rapina dell’ottobre scorso, il giudice delle indagini preliminari del tribunale per i minorenni ha disposto la misura cautelare.



I tre 16enni, secondo la ricostruzione avevano agito con il volto coperto con gli scaldacollo. La baby gang avrebbe minacciato i tre amici, intimandogli di consegnare il denaro. Al rifiuto, avrebbero reagito aggredendo i tre e colpendoli con calci, pugni e spinte. Il 16enne arrestato avrebbe estratto un coltello e ferito all’addome il 19enne, che era stato poi soccorso e portato in ospedale. Le indagini dei carabinieri, subito avviate hanno portato all’individuazione della banda.