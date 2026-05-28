Digitale, intelligenza artificiale e sovranità tecnologica: il sottosegretario Butti a Parigi per il Ministeriale G7

Il sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, il comasco Alessio Butti, si trova a Parigi per partecipare alla Ministeriale G7 su Digitale e Tecnologia al Ministero dell’Economia e delle Finanze di Bercy, e per una serie di incontri istituzionali dedicati ai temi della sicurezza dell’intelligenza artificiale, della sovranità tecnologica, delle tecnologie quantistiche e delle infrastrutture strategiche digitali.

Nel corso dei lavori, il sottosegretario Butti ribadirà la posizione italiana a favore di un’intelligenza artificiale antropocentrica, sicura, affidabile e orientata alla tutela dei diritti fondamentali.

Butti interverrà poi sul ruolo sempre più strategico del quantum computing nello scenario geopolitico e industriale internazionale. L’Italia presenterà il lavoro avviato per costruire un ecosistema nazionale ed europeo che colleghi ricerca, industria, startup e partner tecnologici internazionali attorno alle tecnologie quantistiche avanzate.

A margine del Ministeriale G7, il sottosegretario parteciperà inoltre a un incontro istituzionale presso il Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) con la direttrice generale Annette Koo, dedicato alla proposta italiana di rinominare l’unità di misura del potenziale elettrico da “volt” a “volta”, in omaggio ad Alessandro Volta. L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dal Governo italiano in vista delle celebrazioni del 2027 dedicate ad Alessandro Volta e punta a promuovere un riconoscimento internazionale pieno dell’eredità scientifica del fisico comasco, inventore della pila elettrica e figura centrale nella storia della scienza moderna.