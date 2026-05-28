Incidente in via Varesina lunedì scorso, grave il motociclista. Appello per cercare testimoni

Appello sui social per cercare testimoni del gravissimo incidente avvenuto lunedì 25 alle 15 a Como, in via Varesina, all’altezza della Magistri Cumacini. Lo scontro ha coinvolto un’auto e un furgone e il motociclista, un uomo di 44 anni, è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Anna. Il fratello Mirko ha pubblicato un appello sui social per cercare eventuali testimoni dell’incidente. “Purtroppo è in coma, chiedo se qualcuno ha visto, se ci sono testimoni reali dell’incidente che possano farsi avanti”. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Como.