A ComoNExT la Giornata dell’Innovazione 2026. Lironi: “Diamo spazio ai giovani. Un grande successo”

Giornata dell’Innovazione, è l’appuntamento conclusivo del Premio Innovazione IdeaImpresa 2026 organizzato nella sede di ComoNExT, a Lomazzo, e promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

L’evento rappresenta il gran finale di un percorso formativo che ha coinvolto oltre 90 studenti delle scuole superiori delle province di Como e Lecco, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali e imprenditoriali legate al mondo dell’innovazione. Il tema scelto quest’anno è MENTI – Pensare, connettere, trasformare, e mira a favorire creatività, intraprendenza, spirito di squadra e una partecipazione attiva nella costruzione del futuro. Alla base un unico filo conduttore: fare insieme e imparare facendo. A fare il punto sono Enrico Lironi, presidente di Como Next, Immacolata Tina, ideatrice del premio IdeaImpresa e responsabile dell’Ufficio Innovazione della Camera di Commercio Como-Lecco, ed Elena Zaffaroni, responsabile Startup Hub di ComoNExT.