Grave incidente questa mattina a Centro Valle Intelvi, in via per Casasco. Un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora da chiarire. Il centauro, un 17enne di Centro Valle Intelvi, dopo l’impatto è caduto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Per i soccorsi è stato inviato l’elicottero del 118. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. E’ ricoverato in terapia intensiva per un politrauma e la prognosi è al momento riservata. Accertamenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.