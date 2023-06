Linea Como-Lecco. Stop ai treni per due mesi sulla linea Como-Lecco. Circolazione interrotta nella tratta Albate – Molteno dal 25 giugno al 27 agosto e della tratta Molteno – Lecco dal 30 luglio al 27 agosto. La causa: lavori di manutenzione tra le stazioni di Albate e Molteno per cui l’intera linea ferroviaria resterà chiusa.

Lo stop al passaggio dei treni durerà due mesi, fino al 27 agosto. Il servizio sarà garantito da autobus sostitutivi.

Nel dettaglio gli interventi prevedono la realizzazione del sottopasso di Oggiono e Molteno, l’adeguamento dell’altezza dei marciapiedi e realizzazione di pensiline.

A inizio mese il comitato Pendolari della Como-Lecco aveva scritto all’assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente proprio in merito al servizio sostitutivo per sopperire alla sospensione del servizio di trasporto ferroviario a causa dei lavori. “E’ importante tenere attivo il servizio sulla Como-Lecco – si legge nella lettera dei pendolari – Suggeriamo bus tra Lecco e Como Camerlata ogni 60 minuti, anche per tutto il mese di agosto, che garantiscano le coincidenze a Lecco e a Merone”.

“Il numero di viaggiatori nel periodo estivo non cala – sottolinea ancora il Comitato Como-Lecco – Abbiamo invitato la Regione a prepararsi per la chiusura della tratta Costamasnaga-Lecco”. Poi la proposta: “Istituire un servizio di bus aggiuntivo tra Lecco e Merone / Como, per deviare i viaggiatori anche sulla linea Milano-Asso, affinché venga offerta una possibilità aggiuntiva. Questo gioverebbe anche a noi utenti della Como-Lecco, garantendoci il servizio anche durante il mese di agosto. Da Regione Lombardia però non è pervenuta nessuna risposta”, conclude il Comitato die pendolari Como-Lecco.