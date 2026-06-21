Autostrada A9, le chiusure notturne della settimana

Nuova settimana di chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. A partire dalle 21 di domani e fino alle 5 di martedì 23 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Per lo stesso motivo, dalle 21 di martedì 23 alle 5 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita.

Dalle 22 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Origgio, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia. Al contempo, gli svincoli di Lomazzo nord e di Turate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni e sarà chiuso il Ramo che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A9, verso Lainate.

Inoltre, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22 di domani alle 5 di martedì 23 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. Dalle 22 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.