Alleanza tra Como 1907 e Como Nuoto 1919 a sostegno dello sport in città

Una alleanza a sostegno dello sport in città. Como 1907 e Como Nuoto 1919 in queste ore hanno annunciato una nuova partnership.

“Un accordo – si legge in una nota pubblicata dalla società di calcio sul suo sito ufficiale – stipulato per sostenere la crescita dello sport in tutta la città: il Como 1907 fornirà sostegno finanziario a Como Nuoto 1919 affinché possa continuare a sviluppare le proprie attività nel campo della pallanuoto, del nuoto e di altri sport acquatici”.

Una partnership che si pone l’obiettivo di creare nuove opportunità per atleti, giovani e famiglie, rafforzando il ruolo dello sport come luogo di educazione, inclusione e senso di appartenenza.

“Como 1907 è orgoglioso di sostenere Como Nuoto 1919, – ha dichiarato Mirwan Suwarso, presidente del Como 1907 – una società che da generazioni fa parte della vita sportiva di questa città. Questa partnership riflette la nostra convinzione che il futuro dello sport a Como debba essere costruito insieme, attraverso le diverse discipline, le diverse comunità e con una responsabilità condivisa nei confronti delle generazioni future”.

“Siamo lieti di avviare questa partnership con il Como 1907, – ha commentato Bruno Galati, presidente di Como Nuoto 1919 – un club che condivide il nostro profondo legame con la città e la nostra convinzione nel potere dello sport di educare, unire e ispirare. Questo sostegno ci aiuterà a proseguire il nostro lavoro con gli atleti, le famiglie e i giovani, guardando al futuro con rinnovata energia e ambizione”.