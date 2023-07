I carabinieri del Radiomobile di Como hanno arrestato in flagranza un 69enne algerino risultato irregolare sul territorio nazionale. Durante un controllo in via Colombo, l’uomo è stato sorpreso alla guida con una patente rilasciata dalle autorità del Belgio e anche la carta d’identità risultava emessa dallo stesso stato. Dopo gli accertamenti, svolti con l’ausilio di personale esperto della polizia di frontiera di Ponte Chiasso, entrambi i documenti sono risultati falsi e subito sequestrati. Documenti che, in base a quanto ricostruito, venivano utilizzati anche per soggiornare in Italia. L’uomo è stato arrestato. Stamani il direttissimo in tribunale a Como, ha patteggiato 1 anno e 6 mesi con liberazione immediata per espulsione.