Quattro persone evacuate per i danni ingenti causati dall’acqua che ha invaso la loro abitazione. A Dongo si contano i danni del violento temporale che si è abbattuto ieri sul paese. Strade invase da fango, sassi e detriti, auto travolte e sommerse. Un centinaio di volontari è al lavoro per ripulire e mettere in sicurezza le aree più colpite.

Il maltempo di ieri e il lavoro odierno

Tutto è iniziato ieri pomeriggio, pioggia e grandine in quota. Il torrente Laresio a Stazzona che inizia a ingrossarsi, la portata aumenta al punto che una volta a Dongo, dove diventa il Lesio, straripa. In poco tempo si allagano box e scantinati ma anche abitazioni. Quattro persone, come detto, risultano al momento fuori casa e hanno dovuto trovare un’altra sistemazione perché l’abitazione ha subito seri danni agli impianti. “Fortunatamente non si sono registrati feriti”. Spiega il vicesindaco Mauro Robba che ringrazia tutti i volontari che da ore lavorano alacremente così come i cittadini all’opera con pale e stivali e le aziende del territorio. La protezione civile è impegnata con gli uomini della Comunità montana supportati da squadre arrivate da Cantù e Civenna e poi ancora in prima linea anche i vigili del fuoco. I principali danni all’abitato si registrano in località Campiedi.

“Era già successo sette anni fa – aggiunge Robba – in seguito erano state posizionate delle reti paramassi a protezione della provinciale, che hanno comunque funzionato. Ma mi rendo conto che i residenti sono preoccupati e tremano ad ogni violento acquazzone. E’ una situazione su cui si deve intervenire perché è figlia dell’abbandono della montagna e della mancata manutenzione oltre che del cambiamento climatico”. “Gli interventi odierni si sono concentrati sulla pulizia della tombinatura e delle strade – dice ancora il vicesindaco – difficile al momento fare una stima dei danni tra case, veicoli e opere di urbanizzazione. Si potrà capire di più solo quando sarà stato rimosso tutto il fango e dopo i necessari sopralluoghi”.

Difficoltà e danni anche a Stazzona in particolare in località Cassia.