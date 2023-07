Mattinata di caos e disagi sulla statale Regina: sei chilometri di coda tra Argegno e Menaggio. La causa: l’elevato numero di veicoli in transito.

“Nonostante la presenza degli osservatori del traffico in alcuni punti i mezzi incrociandosi hanno però difficoltà a transitare”, spiega il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli. “Gli agenti hanno monitorato la situazione del traffico che è tornata alla normalità dopo circa tre ore – poi aggiunge – In mattinata non abbiamo riscontrato particolari problemi con tir e autobus turistici che non hanno rispettato le limitazioni previste dall’ordinanza, ma la causa dei disagi di questa mattina è unicamente da attribuire all’elevano numero di veicoli in transito su quel tratto di statale Regina”.

Pullman, molti camper e diverse betoniere che provengono dal cantiere della Variante della Tremezzina a Colonno. “Si è formato un lungo serpentone che rendeva difficile la viabilità in direzione Como soprattutto nelle varie strettoie e anche in punti considerati meno critici”, spiega infine Castelli.

Fino ad ora sono stati multati una ventina tra pullman e mezzi pesanti perché non hanno rispettato l’ordinanza dell’Anas entrata in vigore lo scorso lunedì 3 luglio. Nessuna linea morbida. Per gli eventuali trasgressori prevista la sanzione da 87 euro (che si riduce del 30% se pagata entro pochi giorni) ma non solo. Applicato interamente l’articolo del codice della strada. I mezzi pesanti o i pullman turistici sono scortati fino ad un punto comodo per fare manovra e poter girare.

Proseguono i controlli congiunti da parte di polizia stradale, carabinieri e polizia locale di Tremezzina. Agenti e militari si trovano in prossimità dei rispettivi ingressi alle zone dei divieti.