Allagamenti, treni fermi, strade chiuse e ancora alberi caduti, tetti scoperchiati e persone rimaste bloccate all’interno delle proprie auto. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco. E non mancano famiglie evacuate.

E’ il bilancio del violento maltempo che si è abbattuto sul Comasco. I temporali hanno colpito il territorio della provincia durante la notte ma il momento più intenso si è registrato poco dopo le 7 della mattina con raffiche di vento, pioggia e grandine che hanno sferzato il territorio, mettendolo letteralmente in ginocchio.

Il temporale ha provocato la caduta di numerosi alberi, anche di grosse dimensioni, con conseguenti blackout e strade bloccate in diversi comuni: Grandate, Alzate, Cantù, Lambrugo, Lomazzo e Anzano del Parco. E ancora: Albate e Camerlata a Como. La zona più colpita è quella tra Anzano del Parco e Alserio dove una tromba d’aria ha abbattuto decine di alberi finiti su strada. Le squadre dei vigli del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenute per soccorrere le persone rimaste intrappolate all’interno delle auto.

Al Alzate Brianza devastato dalla furia del maltempo il parco di Villa Odescalchi; problemi anche al cimitero e per scuole e uffici pubblici. Situazione simile ad Anzano del Parco con i tetti di alcune case scoperchiati in via Fornacetta, alberi caduti e pesanti danneggiamenti all’ex cooperativa e all’ambulatorio medico.

Decine le piante cadute a Cantù, due tetti scoperchiati e ancora alberi su abitazioni. Al mercato di Vighizzolo un ambulante è finito in ospedale. E’ caduto a causa del vento mentre cercava di “salvare” la bancarella che aveva appena sistemato. Diverse le persone evacuate perché hanno subito gravi danni alle proprie abitazioni. Una ventina le persone sfollate a Cantù.

Chiusa – a causa della caduta di un grosso albero – la SS342 “Briantea”. Sul luogo sono intervenuti i tecnici Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino della viabilità.

A Gironico tre escursionisti, rimasti sotto una pianta caduta per il vento, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Nessuno dei tre è in gravi condizioni.

Serie di guasti all’infrastruttura ferroviaria. Un albero caduto sui binari ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Como Camerlata-Grandate. Per far fronte alla situazione di emergenza, Ferrovienord ha impiegato circa 60 addetti del reparto manutenzione per ripristinare il prima possibile le condizioni di sicurezza per la circolazione dei treni.

Cartelli divelti e rami sulle strade. Ovunque si sono registrati danni e difficoltà. Squadre della polizia locale di Como all’altezza del Viadotto dei Lavatoi, chiuso temporaneamente in direzione Lora, per allagamenti e piante pericolanti. Sbarre del passaggio a livello di via Scalabrini divelte (ripristinata la situazione attorno alle 9). Torna la paura a Blevio e Torno con le strade ricoperte di fango e detriti. Traffico paralizzato e rallentamenti si sono registrati in diverse zone.

Problemi non solo nel Comasco. Il violento maltempo si è abbattuto anche a Varese, Milano, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo.