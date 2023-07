L’annunciata perturbazione serale è arrivata e ha colpito tutta la provincia di Como. La Protezione Civile della Regione Lombardia aveva del resto avvisato, con un grado di allerta arancione. Un po’ ovunque si registrano forti temporali, con precipitazioni copiose e vento intenso. Nell’Olgiatese sono state segnalate grandinate. Ma la situazione è difficile ovunque, in città (tombini saltati in città murata), in Brianza, nel Triangolo Lariano, nella valli Intelvi e Cavargna e anche sui paesi affacciati sul Lago di Como, con veri e propri fiumi d’acqua sulle strade.

Una situazione che, secondo le previsioni, potrebbe proseguire per buona parte della notte e anche nella mattinata di giovedì. A livello locale non sono esclusi fenomeni estremi. Il consiglio, dunque, è quello di prestare la massima attenzione e di evitare, per quanto possibile, di muoversi, se in caso di estrema necessità. E’ infatti alto il rischio di caduta di piante, specie quelle ad alto fusto, come già avvenuto nella mattina di oggi su molte strade di tutto il territorio comasco.