Rallentamenti sull’autostrada A9 tra Monte Olimpino e il confine segnalati questa mattina sul sito di Autostrade per l’Italia.

Per la festa nazionale in Svizzera la dogana merci di Chiasso è chiusa in territorio elvetico. Domani alla riapertura bisognerà monitorare il traffico causato dai mezzi pesanti che devono svolgere le operazioni doganali.

Questa mattina intanto rallentamenti – come detto – segnalati in direzione Nord ma anche in direzione Sud in particolare alla barriera di Grandate.