“Era il provvedimento che aspettavamo per migliorare la qualità della vita di residenti e turisti. La Regina ha cambiato volto”. Non usa giri di parole e non ha dubbi sull’efficacia il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli, ad un mese esatto dall’entrata in vigore della nuova ordinanza anti traffico. Ordinanza che impone limitazioni per i pullman turistici (che viaggiano a senso unico in direzione Como-Menaggio e compiono il giro del lago per il rientro) e i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci di lunghezza superiore agli 11 metri (che circolano solo di notte).

Castelli: “Bilancio più che positivo”

“Il bilancio è più che positivo – aggiunge il comandante – non abbiamo più registrato blocchi di traffico particolari”.

L’ordinanza è stata recepita e in totale in un mese sono state elevate 53 multe (divise equamente tra mezzi per il trasporto merci e persone). Vale a dire poco più di 10 alla settimana.

I provvedimenti in vigore fino al prossimo 4 novembre. L’auspicio di chi vive e lavora sul lago è che possa essere replicata anche il prossimo anno già a partire dalla prossima Pasqua e quindi con l’avvio della stagione turistica.

“Ringraziamo la Prefettura per questo risultato e per aver ascoltato le esigenze del territorio – dice ancora Castelli – In passato richieste simili non avevano avuto seguito per vari motivi. Oggi possiamo dire che il percorso fatto è stato graduale ed è partito dai semafori intelligenti, è proseguito con gli osservatori del traffico e quest’anno con l’ordinanza. Più di così non credo si possa fare”.