Restyling di Villa Olmo, primo sopralluogo oggi degli architetti che lavoreranno tutto agosto.

Al via il restauro e la riqualificazione della storica dimora. Cinque interventi distinti per un investimento totale di oltre 11 milioni di euro, finanziati in gran parte con i fondi del Pnrr.

Tempi e scadenze

Dopo la firma del contratto venerdì scorso, con il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato gli interventi principali, è iniziata la fase di progettazione relativa alla diagnostica che deve essere consegnata alla soprintendenza per capire come si opererà sull’edificio sottoposto a vincolo. Chiariscono dal Comune.

Al lavoro per tutto il mese un team di 15 architetti che a inizio settembre consegnerà il tutto, avviando poi a quel punto la progettazione effettiva delle opere che si dovrà concludere entro metà novembre. Il Comune di Como a quel punto dovrà verificare e approvare la progettazione e solo al termine si potranno avviare i lavori, presumibilmente con il mese di dicembre. Questo per quanto riguarda la villa e il ristorante. Mentre per il Casino Sud, la fontana, la vasca e le statue già a fine agosto si vedranno gli operai in azione, i lavori in questi casi sono stati già aggiudicati.