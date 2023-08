Mercato coperto di Como, prorogata la convenzione con gli sgricoltori. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale. Come si legge nella delibera di Palazzo Cernezzi è stato trovato l’accordo con il Comac, il Consorzio Mercato Agricoltori comaschi, la cui convenzione era in scadenza.

Marcia indietro dell’amministrazione comasca dopo aver annunciato di non voler rinnovare la convenzione ora invece arriva la proroga per gli agricoltori per rimanere al Mercato Coperto fino a febbraio 2024.

Due però le condizioni che il Consorzio Mercato Agricoltori comaschi dovrà rispettare: La prima riguarda la pianificazione di un piano di rateizzazione dell’importo dovuto, che il Comune ha stimato in oltre 137mila euro. Si tratta del pagamento per l’occupazione di suolo dal 2016 al 2023, escluso il periodo di esenzione a causa del Covid. La seconda condizione – come si legge ancora nelle carte di Palazzo Cernezzi – riguarda invece la presentazione da parte del Consorzio, come ente gestore, della domanda di concessione temporanea di occupazione dei posteggi.

Il ritardo o il mancato pagamento di una sola delle rate comporterà la decadenza immediata delle concessioni temporanee di tutte le aziende.

Accolta quindi dal Comune la richiesta del Consorzio Mercato Agricoltori comaschi per continuare a esercitare nelle aree dedicate all’interno dei padiglioni. A inizio mese erano iniziati gli interventi di di sgombero e riordino di alcuni banchi inutilizzati presenti all’interno della struttura con l’obiettivo di mettere ordine e razionalizzare gli spazi.