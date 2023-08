Disavventura a lieto fine per una famiglia belga che la scorsa settimana, mentre trascorreva una giornata sul lago di Como, ha lasciato il camper in un’area di sosta in via Borgo Vico, salvo non ritrovarlo più al ritorno al parcheggio.

La famiglia ha subito denunciato l’accaduto in Questura e grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine, che hanno inserito i dati del mezzo nel database Interforze del Ministero e hanno scaricato i dati trasmessi dal sistema GPS portatile installato a bordo del camper, il mezzo è stato ritrovato dai carabinieri di Buccinasco, zona Milano sud, in un parcheggio pubblico.

Il camper presentava qualche danno alle serrature e al suo interno mancava qualche oggetto, ma era integro e marciante. La famiglia belga ha quindi avuto modo di rientrarne velocemente in possesso e ripartire. Prima però si è voluta scattare un selfie da mandare ai poliziotti della Questura di Como per ringraziarli per il lavoro svolto.