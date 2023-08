Alberi a rischio caduta nel parco di Villa Olmo. Nelle scorse ore, due olmi nell’area antistante la storica dimora sono stati transennati per vietare a chiunque di avvicinarsi. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo necessario per verificare la situazione delle piante.

Il settore Ambiente di Palazzo Cernezzi ha in programma l’abbattimento di dieci alberi del parco e delle serre di Villa Olmo. Per poter procedere con l’intervento è atteso il parere della Soprintendenza, perché l’area è sottoposta al vincolo monumentale e paesaggistico.

Nell’attesa, sono stati avviati accertamenti per scongiurare il rischio di cadute degli alberi. Un monitoraggio ancora più urgente dopo le recenti ondate di maltempo, caratterizzate anche dal forte vento. Dopo l’ultimo sopralluogo, la decisione è stata di impedire l’accesso alle aiuole di due degli olmi nel parterre fronte Villa. Uno dei due esemplari dovrebbe poi essere tagliato, mentre sull’altro dovrebbero essere installati i tiranti. Le transenne sono state posizionate in modo da impedire a chiunque di avvicinarsi, visto il rischio anche di caduta di rami, soprattutto in caso di maltempo.

Il parco e Villa Olmo saranno completamente restaurate e riqualificate. Il progetto prevede cinque interventi distinti per un investimento totale di oltre 11 milioni di euro, finanziati in gran parte con i fondi del Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I primi tre cantieri dovrebbero partire già nei prossimi giorni. Gli interventi prevedono il rifacimento del casino sud, ex alloggio del custode da destinare ad accoglienza, negozio e servizi igienici per i visitatori. Previsto poi il restauro della statuaria, della fontana monumentale e del tempietto neoclassico. Infine, previsti i lavori di rifacimento dei percorsi nell’area delle vasche dell’ex depuratore, del parco e dell’orto botanico.

Entro la fine dell’anno dovrebbe iniziare poi il cantiere principale, che richiederà la chiusura temporanea della storica dimora.