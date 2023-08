Sei squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Lomazzo sono intervenute nel pomeriggio di oggi per spegnere un violento incendio divampato a Cermenate. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora in fase di accertamento, in un deposito di mezzi agricoli con una struttura in legno.

I pompieri sono intervenuti con un grande dispiegamento di uomini e mezzi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, per impedire la propagazione dell’incendio a un’abitazione poco distante e il coinvolgimento di alcune bombole di gas.

A Cermenate sono intervenuti anche i carabinieri. Mobilitati per precauzione i mezzi di soccorso, ma non ci sono state fortunatamente persone ferite né intossicate.