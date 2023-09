Si chiuderà ufficialmente domani la 43esima edizione del Palio del Baradello, storica manifestazione del capoluogo lariano.

Appuntamento clou dell’evento in programma dalle 14.30 all’area dell’Ippocastano, dove partirà il Gran corteo storico diretto verso piazza Cavour. Con la partecipazione di tutti i borghi e i comuni aderenti al Palio, l’imperatore Federico e l’imperatrice, assieme ai condottieri, ai cavalieri, agli arcieri, ai nobili e alle dame, seguiranno l’Ariete e il Carroccio.

Il corteo storico sarà arricchito da numerosi gruppi medievali. Saranno presenti le delegazioni medievali di Cantù, Casnate con Bernate, Lomazzo e Lugano. Il percorso si snoderà lungo le strade cittadine via Aldo Moro, via XX Settembre, via Milano, piazza Vittoria, viale Battisti, via Carducci, via Giovio, piazza delle Medaglie d’Oro, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Plinio, con arrivo in piazza Cavour. Qui è prevista l’esibizione di tutti i gruppi che parteciperanno al corteo, tra sbandieratori e musici sia del territorio che provenienti da fuori regione. Al termine, la proclamazione del borgo vincitore del Palio 2023 e la consegna del drappo, vinto lo scorso anno dal borgo di Camerlata, che partecipa alla manifestazione fin dal 1981.