Droghe di vario tipo, denaro contante e telefoni cellulari. Ancora tre arresti per spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive del territorio comasco diventate la base per le attività dei pusher. Il nuovo intervento dei carabinieri ieri sera a Olgiate Comasco, in una zona nota come Monte Sinai.

I carabinieri della stazione di Olgiate, in collaborazione con il personale dello squadrone cacciatori Calabria, sono intervenuti per un’operazione di prevenzione e contrasto allo spaccio. Nell’area hanno individuato e arrestato tre marocchini di 37, 36 e 26 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma, grazie a visori notturni, hanno osservato a distanza i sospettati, localizzati in un bivacco nei boschi nel quale stavano preparando le dosi di droga. Hanno poi documentato anche l’attività di vendita ad alcuni clienti. E’ quindi scattato il blitz e i tre sono stati bloccati e arrestati.

Sequestrati 24 grammi di cocaina, 19 di eroina e 30 di hashish, oltre a 850 euro in contanti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e cinque telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti.