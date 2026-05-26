Yacht Club Como, sospeso lo sfratto. Il Tar ha accolto la richiesta, udienza a novembre

Lo Yacht Club Como rimarrà nella sede di viale Puecher, almeno per il momento. Il Tar ha accolto il ricorso dell’associazione sportiva e ha sospeso lo “sfratto” deciso dal Comune. L’udienza nel merito è fissata per il 26 novembre prossimo.

L’associazione si è rivolta al tribunale amministrativo della Lombardia dopo che Palazzo Cernezzi ha decretato la decadenza della concessione stipulata fino al 2029. Lo Yacht Club ha chiesto al Tar di sospendere il provvedimento. Richiesta accolta, in attesa poi di valutare nel merito la questione.

Tra i punti contestati da Palazzo Cernezzi, l’affidamento all’esterno del ristorante, l’attività commerciale e la vendita del carburante. Questioni sulle quali l’associazione ha risposto punto per punto nel documento inviato al Tar e, in precedenza, anche allo stesso Comune nel tentativo, naufragato, di avviare un confronto senza arrivare alla revoca della concessione.

L’ultima parola spetterà ora al Tar, ma almeno fino alla fine di novembre lo Yacht Club potrà continuare a utilizzare la sede, proseguendo tutte le attività.