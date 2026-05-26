Servizio di sicurezza non autorizzato al Wine Festival, denunciato l’ex sindaco di Cantù

Servizio di sicurezza svolto da personale non autorizzato e senza i titoli necessari durante l’evento Lake Como Wine Festival. La polizia di Stato di Como, dopo i controlli ha denunciato sei persone, tra le quali l’ex sindaco di Cantù Claudio Bizzozero, che è anche promotore dell’evento. Gli agenti hanno organizzato un servizio mirato di osservazione dopo aver notato che erano state destinate solamente due persone alle misure antincendio. I poliziotti hanno accertato la presenza di cinque persone che effettuavano servizio di sicurezza, assistenza e controllo e poi di vigilanza dopo la chiusura degli stand. Sono stati denunciati per aver prestato servizio come addetti alla vigilanza senza il decreto prefettizio e sono state previste multe per 8.300 euro. Bizzozero è stato denunciato per aver organizzato un servizio di sicurezza e di vigilanza senza avere la licenza prefettizia e senza averla mai richiesta alla prefettura di competenza. “Ci siamo solo organizzati per proteggere gli stand dai furti – risponde Bizzozero – Per questo tipo di eventi non possiamo permetterci un servizio di vigilanza e ci siamo solo difesi dai ladri, con amici che mi aiutano anche per altre attività. Per il prossimo Wine Festival chiederò agli agenti che mi hanno denunciato di venire loro a passare la notte in piazza”.