Elezioni 2027 a Como, i risultati del sondaggio Piepoli: venerdì l’evento di Etv

Quanto è apprezzato il sindaco Rapinese a quattro anni dalla sua vittoria e a uno dalle prossime elezioni? Quanti lo rivoterebbero? Quanti invece voterebbero il centrodestra? Quanti altri invece preferirebbero il centrosinistra? Quale partito? E ancora, quali sono i temi che i comaschi chiederanno al prossimo sindaco di risolvere?

Sono solo alcune delle domande alle quali venerdì sera Etv darà una risposta, grazie all’esclusivo sondaggio commissionato al prestigioso Istituto Piepoli.

Istituto che, nei prossimi giorni, consegnerà in via Sant’Abbondio 4 i risultati di un’indagine che tutta la città aspetta.

Una città che, al momento, galleggia in una condizione politica quasi surreale. Da una parte, il sindaco Rapinese ha annunciato che si ricandiderà. L’unico sfidante ufficiale al momento è l’autoproclamatosi candidato Luigi Bottone, che ha iniziato il battage sui social.

Centrodestra e centrosinistra invece si uniscono giorno dopo giorno in un insolito fronte comune contro Rapinese, ma al momento nessuno dei due schieramenti sembra avere un candidato forte.

I risultati del sondaggio di Piepoli per Etv verranno svelati in un evento pubblico venerdì sera alle 20:30 nell’auditorium della sede di EspansioneTV, a Como, in via Sant’Abbondio 4.

All’evento sono invitati tutti i rappresentanti delle principali formazioni politiche della città. E, ovviamente tutti i cittadini: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per partecipare, è gradita una segnalazione non vincolante al numero 031330061 o all’indirizzo mail info@espansionetv.it