Cesc Fabregas: “Sto vivendo ancora un sogno”

Mister Cesc Fabregas a tutto campo. Al termine di una stagione esaltante, con il quarto posto in campionato, la conquista della Champions e la semifinale di Coppa Italia, l’allenatore del Como ha tirato le somme. Il mister spagnolo è ovviamente orgoglioso per il risultato della sua squadra, ottenuto in volata, con la vittoria a Cremona e la contemporanea sconfitta del Milan in casa con il Cagliari. E proprio Pisacane, tecnico dei sardi, ha ricevuto un messaggio di ringraziamento dallo stesso Fabregas, che ha poi spiegato di aver ricevuto, tra gli altri, i complimenti di Antonio Conte, Arsene Wenger e Josè Mourinho per il risultato ottenuto. Fabregas si è detto possibilista sulla permanenza di Nico Paz a Como e, pensando alla Champions, per ora non ha ancora pensato agli avversari, anche se non vede l’ora che tutto inizi

FABREGAS 1 “Oggi ancora sembra un sogno…” – “Sarà una esperienza bellissima”

Non è mancata, poi, una riflessione sul mercato e sulla nuova squadra

FABREGAS 2 da “Vedendo come….” a “..che poi la tua ambito”