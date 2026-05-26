Sotto l’effetto di droga danneggia il pronto soccorso, denunciato 49enne

Curato al pronto soccorso del Sant’Anna per le conseguenze dell’abuso di sostanze stupefacenti, un 49enne di Erba è tornato poco dopo nel presidio ospedaliero, ancora alterato. Ha iniziato a inveire contro gli operatori, minacciandoli e ha poi colpito arredi e oggetti del reparto di emergenza, causando danni. E’ intervenuta la polizia, in collaborazione con il servizio di vigilanza dell’Asst Lariana, che ha bloccato l’uomo e lo ha poi denunciato per danneggiamento. Il 49enne, come emerso dagli accertamenti aveva già precedenti per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, minacce, lesioni, porto abusivo d’armi ed ubriachezza. Al vaglio della questura ulteriori provvedimenti.