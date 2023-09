Traffico sull’autostrada A9. Ennesima mattinata di disagi e caos per gli automobilisti comaschi. Il binomio lavori e code sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso non cambia neppure nel fine settimana. I rallentamenti maggiori si sono verificati tra Como Centro e Como Monte Olimpino e tra Chiasso e Como Centro.

La causa è la stessa: il cantiere nella galleria di San Fermo – ripartito a metà mese – con il conseguente restringimento della carreggiata che sta creando disagi fin dalle prime ore del mattino. Veicoli a passo d’uomo tra Como Centro e Como Monte Olimpino e traffico in tilt anche sulla viabilità ordinaria. Sono molti, infatti, gli automobilisti che cercano di bypassare il cantiere andando a incolonnarsi lungo le principali direttrici cittadine. Questa mattina forti rallentamenti si sono verificati in via Napoleona e via Grandi.

La situazione difficilmente migliorerà nei prossimi giorni, quando, per agevolare i lavori nelle gallerie, verranno effettuate anche delle chiusure notturne. Per consentire il transito di trasporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 ottobre e dalle 22:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Inoltre verrà chiuso al traffico il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.