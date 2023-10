Incendio in un appartamento a Mozzate all’interno di una palazzina di vai Castiglioni. L’allarme poco prima delle 13.30. Imponente mobilitazione dei soccorsi e dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende sono coinvolte al momento cinque persone di cui quattro portate in ospedale, due sono gravi.



Si tratta di un uomo 50enne che ha riportato ustioni di terzo grado agli arti inferiori e di secondo grado al volto, all’addome, alla schiena e agli arti superiori. Trasferito in codice rosso, massima gravità, in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Il secondo codice rosso riguarda un 20enne, anch’egli con ustioni gravi a gambe e piedi e più lievi sul resto del corpo. E’ stato portato all’ospedale di Legnano con l’elicottero. All’ospedale di Tradate si trovano una donna 29enne con un bambino di 18 giorni. Entrambi sono sotto osservazione per lievi sintomi da inalazione dei fumi durante l’evacuazione. Infine un uomo di 76 anni è stato valutato sai soccorritori ma, da quanto risulta, per lui non sono stati necessari accertamenti ulteriori.

In via Castiglioni sono intervenuti: un mezzo adibito al coordinamento maxi emergenze AREU, in volo si sono alzati due elicotteri. e poi ambulanze, naturalmente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.