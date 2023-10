Medici a gettone in provincia di Como, “oltre 500mila euro per coprire i turni sguarniti di pronto soccorso nel Comasco: ecco il costo medio annuo per il 2023 sostenuto da Asst Lariana per ricorrere ai cosiddetti medici ‘gettonisti’. In tutta la Lombardia, il costo dei professionisti sanitari pagati a turno per tamponare le carenze di personale negli ospedali arriva invece a 27,9 milioni”. E’ la denuncia che arriva da Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico.

“Il sistema sanitario lombardo non sta per niente bene e non c’è sintomo più evidente: spendere così tanto per una soluzione emergenziale non è sostenibile a lungo termine. La Lombardia, con oltre 45mila turni gestiti dalle cooperative, detiene il primato rispetto alle vicine Veneto, con 42mila, e Piemonte, con poco più di 14mila”, sottolinea ancora il consigliere dem.

“E’ tempo che Regione Lombardia riveda le modalità di reclutamento dei medici, affrontando anche il problema dei costi e impostando un tariffario unico regionale e regole uguali per tutti – chiarisce ancora Orsenigo in una nota – Il tema del personale e dei contratti di tutto il comparto sanitario va affrontato con fermezza, a partire dai dovuti adeguamenti di stipendio. È inutile continuare a parlare di valorizzazione del personale sanitario lombardo, se poi si continua a spremerlo senza valorizzarlo”.