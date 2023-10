Un’altra settimana di chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire lavori di assessment delle gallerie, dalle 22 di domani alle 5 di martedì 10 ottobre, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre e nelle due notti di sabato 14 e domenica 15 ottobre, sempre con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine con la Svizzera. In alternativa, tutti i veicoli dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

In contemporanea, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso.

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 ottobre e dalle 22 di venerdì 13 alle 5 di sabato 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine con la Svizzera.

Saranno chiusi anche il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, e lo svincolo di Como Centro in entrata in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso.