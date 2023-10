Da tre anni abita in Israele, a Gerusalemme. Da sabato con la moglie vive nella paura ma al momento non è intenzionato a lasciare il paese. La testimonianza di Dominique De Bernardi originario della Valle Intelvi, di Claino con Osteno per la precisione.

“Per ora la situazione è abbastanza sotto controllo, alcuni negozi sono chiusi, ma abbiamo provviste. Abbiamo i rifugi e appena suonano le sirene abbiamo due minuti per raggiungerli” ha spiegato. Al momento non riesce a mettersi in contatto con i parenti della moglie. “Vivono nel kibbutz Be’eri, preso d’assalto, non abbiamo alcuna traccia di loro”.

Alla domanda “Vorreste rientrare in Italia?” ha risposto: “Non abbiamo nessun altro posto in cui andare al mondo perciò io e mia moglie rimaniamo qui con gli altri israeliani che ci danno sostegno”.

L’intervista integrale a Etg+Today.