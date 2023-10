Sicurezza urbana, da gennaio gli agenti della polizia locale di Como hanno accertato 204 violazioni del regolamento di polizia urbana, soprattutto nelle cosiddette zone rosse, quelle considerate a maggiore rischio. Si tratta di Piazza della Tessitrice, l’area dell’Ippocastano in particolare via Aldo Moro e via Anzani.

Ubriachi, violazioni amministrative e occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie.

Sono stati impegnati quattro equipaggi, coordinati da due ufficiali di Polizia Locale. Nel dettaglio in piazza della Tessitrice sono stati effettuati 53 interventi e accertate 20 violazioni del regolamento di polizia urbana, in otto casi per ubriachezza molesta.

Oltre cento – 105 il numero esatto – i controlli effettuati dalla locale nella zona dell’Ippocastano dove sono state accertate 17 violazioni e anche in questo caso otto per ubriachezza molesta.

Infine 46 interventi in via Anzani e 13 violazioni del regolamento di polizia urbana. In 21 casi sono stati identificati e sanzionati soggetti che facevano uso personale di sostanze stupefacenti.

Sempre in via Anzani è stato controllato un esercizio di vendita di generi alimentari per furto di corrente elettrica. Sono intervenuti anche i tecnici dell’azienda elettrica che hanno provveduto allo stacco del contatore e alla messa in sicurezza. Gli uffici comunali stanno predisponendo un’ordinanza di chiusura fino al ripristino dei requisiti di sicurezza. Nello stesso esercizio commerciale sono state rilevate diverse violazioni amministrative, tra cui la mancata esposizione dei prezzi della merce in vendita e gli orari di apertura al pubblico. Un altro negozio nella stessa via ha commesso varie violazioni amministrative, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie.