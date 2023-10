Ancora segnalazioni di disagi e disservizi sulla linea C74 Como-Uggiate-Valmorea di Asf Autolinee. I genitori esasperati stanno costituendo un gruppo. “Ognuno ha diritto a un’istruzione, ma a scuola dobbiamo poterci arrivare, anche questo è un nostro diritto” si legge sul volantino diffuso via social in cui si parla di bus soppressi o non in orario, di ragazzi lasciati alle fermate e di ritardi da giustificare e ore di lezione perse.

E quando si riesce a salire sui mezzi – spiegano ancora i genitori – i ragazzi sono ammassati come sardine, questo a fronte di abbonamenti che aumentano di anno in anno. “E’ il momento di fare qualcosa per cambiare la situazione”. Così si chiude il volantino.

Le segnalazioni proseguono dall’inizio dell’anno scolastico.