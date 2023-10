Lungolago di Como, tre progetti per i parapetti storici mentre entro fine mese saranno pronte le nuove sedute in pietra. E’ ancora attesa per le panchine in stile Ico Parisi.

La prossima settimana i tre progetti per i parapetti definitivi del lungolago cittadino arriveranno sul tavolo di Regione e Comune, che sceglieranno la proposta ritenuta più adatta. Il progetto dovrà poi passare al vaglio della Soprintendenza. Le barriere definitive del lungolago però, contrariamente a quanto ipotizzato, non richiameranno i parapetti storici. Le nuove barriere saranno posizionate solo il prossimo anno, al termine dei lavori delle paratie. Per l’intervento è prevista una spesa di 1,6 milioni di euro. “Il progetto che sceglieremo dovrà passare al vaglio della Soprintendenza e poi sarà indetta la gara”, aveva spiegato nei gironi scorsi l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori.

Intanto alcune coperture metalliche a protezione delle paratie antiesondazione sono mancanti. Non è noto al momento se – come avvenuto in altre occasioni – a causa del deterioramento di alcune protezioni Regione sia intervenuta per rimuoverle e poi sostituirle. Guardando inoltre ai lavori nel cantiere entro la fine dell’anno sarà aperto il tratto fino a piazza Cavour compresa. In seguito i lavori procederanno verso i giardini a lago ma saranno meno impattanti e non bloccheranno la passeggiata perché si tratterà di adeguamenti sismici della vecchia vasca.

Nei prossimi giorni inoltre inizierà la posa della pavimentazione nel tratto di lungolago tra piazza Cavour e i giardini.

Per quanto riguarda gli arredi urbani, di competenza comunale, entro la fine del mese arriveranno le nuove sedute di pietra che saranno collocate attorno alla grande aiuola tonda dal lato verso Sant’Agostino. In totale saranno sette sedute dove su ognuna verrà inciso il nome del minerale di cui è composta. Il ritardo nel collocamento delle nuove sedute si deve al recupero della pietra San Fedelino. Attesa – come detto – anche per le panchine del prototipo di Ico Parisi. Nei giorni scorsi era stato il sindaco Alessandro Rapinese ha far sapere che saranno installate contemporaneamente alla consegna del cantiere delle paratie. Quindi a maggio del 2024.