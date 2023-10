La polizia locale di Como ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, percosse aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità un 48enne turco residente in città. Gli agenti lo hanno rintracciato in via Grandi. Da quanto ricostruito ieri pomeriggio, ore 17,30 circa, si trovava sull’autobus della linea 1 in viale Battisti. Il controllore donna salito sul mezzo gli ha chiesto il biglietto e lui per tutta risposta ha iniziato a insultarla rivolgendole frasi anche a sfondo sessuale. All’arrivo del controllore uomo ha reagito con violenza spingendoli entrambi e colpendoli con un ombrello. Poi è scappato. Le due pattuglie della polizia locale lo hanno rintracciato in via Grandi. Stamattina il direttissimo in tribunale di Como, condanna a 9 mesi. Pena sospesa.