Le foto sono state pubblicate sui social dalla moglie Gela – affermata stilista – e sono già state commentate e apprezzate dai fan italiani e non soltanto. Il bassista dei Duran Duran John Taylor è in vacanza sul Lario. Le immagini ritraggono l’artista inglese in motoscafo sul Lago di Como. Gela ha poi pubblicato quella che è molto probabilmente la loro base di questa trasferta, l’Hotel Villa d’Este di Cernobbio. “La dolce vita baby” ha commentato la moglie di Taylor.

Classe 1960, inglese di Birmingham, John Taylor è stato cofondatore del gruppo che ha segnato la storia degli anni ’80 e che vanta ancora oggi un folto numero di fan. Una band attivissima, con i suoi concerti e un nuovo album che sta per uscire (il 27 ottobre), “Danse macabre”, a cui ha preso parte, tra gli altri, anche Victoria dei Maneskin. Un gruppo che ha saputo rinnovarsi, nel rispetto dei suoi grandi classici come “Save a prayer”, “The wild boys”, “Hungry like the wolf”, “Union of the snake”, “New moon on monday”, “Notorius”, “A view to a kill” e “Skin trade”.

A suggerire Villa d’Este a John Taylor potrebbe essere stato il leader dei Duran Duran, Simon Le Bon. Il cantante in passato ha spesso accompagnato la moglie Yasmin sulle rive del Lario quando lei faceva parte della giuria del “Concorso d’Eleganza”, il famoso evento dedicato alle auto storiche, organizzato proprio nell’albergo cernobbiese.