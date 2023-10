Una 500 “vintage” in fiamme in città in via Tomaso Grossi. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il conducente e per gli occupanti della vettura. Intervento urgente dei vigili del fuoco di Como con la strada che è stata bloccata per le operazioni di pulizia. La vettura ha infatti perso carburante e olio motore (arginati con polvere assorbente) sulla carreggiata in discesa fino al passaggio a livello.