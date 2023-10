Domani a partire dalle 10 al Parco Manfredini di Cadorago la Croce Azzurra festeggia i suoi 50 anni di storia.

“La Croce Azzurra Cadorago ha incarnato appieno i valori del volontariato, – commenta il presidente Stefano Clerici – servendo con dedizione il territorio. Oggi più che mai è arrivato il momento di ringraziare tutti coloro che, direttamente e indirettamente, si sono spesi per il progetto, per il nostro progetto. Gli sforzi di questi anni non sono stati vani e ciò rappresenta un importante punto di arrivo in costante evoluzione. Nel corso degli anni, abbiamo continuato a crescere e a rendere più capillare la nostra presenza sul territorio. Nel 2021 abbiamo aperto il distaccamento di Limido Comasco, presidiato costantemente nella fascia diurna da un mezzo di soccorso, per garantire assistenza e supporto in quella zona. Quest’anno invece abbiamo inaugurato una nuova sede della Protezione Civile a Fenegrò per le emergenze sul territorio. In questi 50 anni, la Croce Azzurra Cadorago ha dimostrato che il volontariato è un faro di speranza, di altruismo e umanità”.

La messa in programma alle 10 al parco sarà preceduta dal corteo con istituzioni, volontari e automezzi delle associazioni con partenza dalla sede della Croce Azzurra di via Dante alle 9. Alle 11 si proseguirà con la celebrazione istituzionale dei 50 anni della Croce azzurra.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, avendo a disposizione un’ampia struttura coperta e riscaldata.