Rivoluzione della sosta a pagamento in città, tariffe differenziate per residenti a Como e non.

E’ una delle ipotesi della giunta di Palazzo Cernezzi. L’amministrazione cittadina sta infatti lavorando a un sistema da utilizzare con i nuovi parcometri a vantaggio dei residenti comaschi.

Due al momento le ipotesi: abbassare la tariffa oraria per i residenti lasciandola invariata per chi arriva da fuori città oppure, la seconda opzione, non toccare la tariffa ma soltanto per i comaschi e alzarla per i non residenti.