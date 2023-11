Cantiere della Variante della Tremezzina, limitazioni notturne per la circolazione in prossimità dello svincolo di Griante per procedere con i lavori.

Da oggi e fino a venerdì 24 novembre lungo la statale Regina previsto il senso unico alternato, regolato da semaforo, per consentire lo svolgimento degli interventi di avvio dello scavo della galleria del salto di montone attraverso l’esecuzione di alcune procedure specifiche sulla parete che accoglierà il futuro imbocco. Per contenere il più possibile i disagi sulla trafficata arteria, la limitazione è prevista soltanto di notte dalle 20 alle 6 del giorno successivo e non sarà attiva nei giorni festivi e prefestivi, durante i quali la statale sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni.

Sempre sulla Regina da questa mattina è partito l’allestimento del cantiere per il senso unico alternato nel comune di Argegno per i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi che si trovano a lato della strada. In questo caso la limitazione durerà oltre un mese e il cantiere sarà attivo di giorno. Al momento ancora non si sono verificati problemi per la circolazione. Stamani, infatti, sono state portate avanti le prime operazioni per il posizionamento dei semafori che regoleranno il transito.

Il senso unico alternato è previsto fino al 22 dicembre. Il limite massimo di velocità nel tratto del cantiere è ridotto a 30 km/h per tutto il periodo.

Una volta a regime il cantiere (probabilmente dalla giornata di mercoledì) si viaggerà – nel tratto interessato – solo su una corsia. Bisognerà dunque valutarne l’impatto. Il traffico turistico a novembre è ridimensionato, ma gli spostamenti dei residenti e dei lavoratori sono gli stessi di sempre.