(ANSA) – ROMA, 07 DIC – Oggi sarà in prevalenza soleggiato, salvo rovesci sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, ma da domani, giorno dell’Immacolata, è in arrivo un nuovo breve ciclone sull’Italia. Sabato e domenica, invece, il tempo sarà pià stabile. E’ quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Venerdì, dunque, il tempo peggiorerà al Nordovest con la neve che imbiancherà buona parte del Piemonte, le colline liguri sopra i 400 metri circa, il pavese e il piacentino. Sul resto della Liguria pioverà moderatamente, mentre dei piovaschi interesseranno la Toscana. Il maltempo però andrà a concentrarsi soprattutto sulla Sardegna dove è previsto il passaggio del vortice. Infine, in serata le piogge raggiungeranno anche la Sicilia. Sul resto d’Italia non ci si accorgerà quasi di nulla se non per un aumento più corposo della nuvolosità al Nord, ma con scarse precipitazioni. Successivamente la situazione cambierà grazie alla rimonta di un anticiclone: sabato e domenica il tempo sarà più stabile, salvo le ultime veloci piogge (sabato) su Sardegna e Sicilia. Nonostante l’alta pressione il cielo risulterà molto nuvoloso o a tratti coperto ma il rischio di precipitazioni sarà basso e le temperature cominceranno ad aumentare. Nel dettaglio: – Giovedì 7. Al nord: soleggiato, brinate mattutine. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: instabile soltanto su Calabria e Sicilia tirreniche. – Venerdì 8. Al nord: neve in pianura sul Piemonte, sul piacentino, sul pavese e in collina sulla Liguria. Al centro: piogge diffuse in Sardegna, piogge modeste in Toscana e sull’alto Lazio. Al sud: bel tempo prevalente, ma peggiora in tarda serata sulla Sicilia. – Sabato 9. Al nord: cielo a tratti molto nuvoloso. Al centro: ultime piogge sulla Sardegna orientale. Al sud: ultime piogge in Sicilia e qualcuna sul reggino. (ANSA).