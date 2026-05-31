A Rovellasca il Torneo calcistico del Tricolore con oltre 600 ragazzi

“Lo sport e il calcio sono un veicolo straordinario per promuovere l’educazione civica e la formazione culturale. Complimenti alla società calcistica del Rovellasca per promuovere ogni anno il Torneo del Tricolore, occasione per insegnare i valori costituzionali ai ragazzi: saremmo lieti di accogliere prossimamente in Consiglio regionale i vertici del Rovellasca per consegnare loro un riconoscimento”.



Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani complimentandosi con i dirigenti della società rossoblu per l’evento, arrivato alla sua 15esima edizione e che quest’anno coinvolge 52 squadre prevalentemente del Milanese, della Brianza e del Comasco, e che vede la partecipazione di oltre 600 bambini dal 2013 al 2020.

Il Torneo, cominciato ieri, si concluderà il 2 giugno, Festa della Repubblica, e coincide con il Memorial Nicolò Rubino, ragazzo del Rovellasca prematuramente scomparso.

“Per noi è fondamentale investire sui ragazzi innanzitutto dal punto di vista educativo – spiega Paolo Bruzzese, direttore generale del Rovellasca – e cerchiamo sempre di conciliare lo sport con la crescita formativa, consapevoli che nella vita dobbiamo tutti contribuire a promuovere valori sani e senso di responsabilità”



Negli ultimi anni la Società calcistica Rovellasca si conferma in forte e costante crescita anche come numeri e qualità di risultati e strutture: società di terzo livello FIGC affiliata all’Atalanta, vanta 310 tesserati con squadre in tutte le categorie a partire dalla scuola calcio. La prima squadra gioca in Promozione e grandi aspettative sono riposte nella Juniores regionale.

La prima settimana di luglio si terranno gli Open Day per accogliere nuovi ragazzi nella famiglia rossoblu.