Treni, estate di cantieri e disagi per i pendolari. Le linee coinvolte nel Comasco

Estate di cantieri e disagi per chi utilizza i treni, Trenord ha fatto sapere che nei mesi estivi i gestori delle infrastrutture RFI e FERROVIENORD prevedono lavori di potenziamento e manutenzione, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione, che comporteranno modifiche prolungate al servizio ferroviario treni su alcune linee, con interruzioni e rimodulazioni dell’offerta. Coinvolte anche le linee comasche.

Trenord sta lavorando per predisporre servizi sostitutivi e itinerari ferroviari alternativi, per garantire soluzioni di viaggio ai passeggeri delle linee interessati dagli interventi.

Le informazioni sui cantieri programma e le soluzioni di mobilità per i viaggiatori sono disponibili su trenord.it, nella sezione dedicata ai cantieri.

Ma veniamo ai treni che riguardano i pendolari comaschi.

Le linee e i treni coinvolti

7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Gallarate-Varese-Porto Ceresio/Stabio

Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da RFI, dal 7 giugno al 5 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni lungo le tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio, con impatto sul servizio delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio, TILO S40 Como-Mendrisio-Varese, TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Lungo le tratte interrotte sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Ai viaggiatori saranno indicati itinerari alternativi, in particolare la linea Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate per gli spostamenti fra Milano e Gallarate.

7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Triuggio-Lecco e Como Camerlata-Molteno

Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, sempre dal 7 giugno al 5 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Lecco, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco, e sulla linea Como-Molteno-Lecco.

Per la sostituzione della linea S7, saranno attivi bus sostitutivi fra Lecco e Triuggio; fra Triuggio e Milano circoleranno i treni. Per la linea Como-Lecco sarà attivato un servizio sostitutivo Como Camerlata-Molteno; fra Como San Giovanni e Como Camerlata i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S11 o della linea Milano Cadorna-Como Lago, grazie all’interscambio a Camerlata.

14 giugno-13 settembre: modifiche circolazione Rho-Milano Certosa

Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura fra Rho e Milano Certosa dovuta a lavori propedeutici alla realizzazione della nuova stazione di Milano MIND, dal 14 giugno al 13 settembre sarà rimodulata l’offerta delle linee S6 Novara-Milano-Treviglio e S11 Rho-Milano-Como.

La linea S6 circolerà fra Rho e Novara; la S11 fra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni. I viaggiatori potranno seguire itinerari ferroviari alternativi, in particolare, la linea S5; le stazioni saranno collegate dalle linee metropolitane e del trasporto pubblico locale.

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