Gli 80 anni della Repubblica Italiana, il 2 giugno la grande festa a Como. La cerimonia in diretta su Etv

Un traguardo storico, una festa per tutti. Il 2 giugno la Repubblica Italiana compie 80 anni. Ottant’anni di valori condivisi nati dal referendum del 1946. Per onorare questo anniversario speciale a Como è in programma una intera giornata di celebrazioni.

Le prime celebrazioni partono oggi: alle ore 12.30 è prevista l’esibizione del gruppo S.A.F. dei Vigili del Fuoco, che procederà allo spettacolare

srotolamento di un lungo tricolore dalla sommità della Torre civica del Palazzo del Broletto

Il clou degli eventi è in programma martedì 2 giugno.

A partire dalle ore 9.00, la cittadinanza potrà visitare gli stand che saranno appositamente allestiti in diversi punti del Centro storico del capoluogo da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale,

della Polizia Penitenziaria, dell’Areu 118, della Guardia Costiera, della Navigazione Lago di Como, della Polizia Locale di Como e della Polizia provinciale e dei Volontari di protezione civile, la cui esposizione si protrarrà sino al termine della cerimonia.

In questo modo, i cittadini potranno avvicinarsi alle diverse realtà istituzionali, prendendo visione nei diversi punti espositivi del materiale informativo e promozionale della manifestazione che verrà divulgato dagli operatori di ogni componente, nonché assistere alla

simulazione delle attività e ad esibizioni dimostrative dei vari Corpi ed Enti.

Dalle 10.15 con gli onori al prefetto e la cerimonia dell’Alzabandiera prenderà ufficialmente inizio la cerimonia prevista in piazza Cavour o in caso di maltempo (ad oggi le previsioni non sono incoraggianti) al Teatro Sociale. Oltre ai discorsi delle autorità è prevista la consegna delle onorificenze. La cerimonia ufficiale sarà trasmessa in diretta su Etv dalle 10.00, in studio il professor Lino Panzeri, docente di Diritto costituzionale all’Università dell’Insubria.

In programma poi il Pranzo Repubblicano con una tavolata lunga 200 metri, vestita dei colori della bandiera italiana, dove il verde, il bianco e il rosso non sono solo simboli, ma diventano esperienza, condivisione, identità. L’evento è previsto nella centralissima via Volta ma in caso di maltempo si svolgerà all’Hangar dell’Aero Club Como.

Parallelamente sono previste iniziative per tutta la città. Dall’apertura straordinaria di Palazzo Terragni a laboratori creativi per i più piccoli e poi la Festa dello Sport, dimostrazioni, musica dimostrazioni delle forze dell’ordine. Dalle 19 allo stadio Sinigaglia il grande concerto finale con tre artisti che con le loro hit sono sulla cresta dell’onda: Sayf, Samurai Jay e Rkomi.

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