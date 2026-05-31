Ponte festivo e clima estivo, il copione si ripete: turisti in coda sul lungolago e alla funicolare

Un’altra domenica di code e caos sul lungolago. Complice il clima estivo (che però sembra ormai avere le ore contate, leggi qui) e il lungo ponte del 2 giugno il centro città e le località affacciate sul Lario sono stati presi d’assalto. Un copione che si ripete ormai da settimane, dalle festività di Pasqua se non addirittura prima.

Lunghe file alla biglietteria della Navigazione per salire su battelli e aliscafi. Chi può si ripara dal sole e dal caldo sotto le piante, altri sono muniti di cappelli o ombrelli. L’arrivo della motonave “Orione” che può trasportare fino a 700 persone ha poi “alleggerito” un po’ l’attesa.

A poca distanza stesso scenario alla funicolare che collega Como a Brunate, altra località sempre molto gettonata tra i turisti (pur con il faro chiuso).